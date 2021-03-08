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«Евровидение-2021»: Киркоров мечтает отправить на конкурс Даву, а группа Little Big верит, что получит шанс

Интрига раскроется 8 марта в эфире Первого канала.

«Евровидение-2021»: Киркоров мечтает отправить на конкурс Даву, а группа Little Big верит, что получит шанс
8 марта станет известно, кто поедет на «Евровидение» от России. Фото: Global Look Press

Праздничным вечером 8 марта в прямом эфире Первого канала состоится зрительское голосование, в результате которого решится, кто же из музыкантов будет представлять Россию на престижном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Кто примет участие в отборе, держится в секрете, но кое-какая информация все-таки становится достоянием общественности. Так, группа Little Big, которая должна была поехать на состязание в прошлом году, верит, что получит шанс выступить на сцене «Евровидения-2021» от России.

Музыканты даже разместили в официальной группе в Instagram видеоролик, намекающий на их возвращение.

Видео снято в стилистике фильма «Люди в черном» — участники группы стирают память танцору, таким образом как бы говоря о том, что обнулились и начинают двигаться по направлению к Роттердаму заново.

Стоит напомнить, что Филипп Киркоров не раз заявлял о своем желании отправить на «Евровидение» экс-избранника Ольги Бузовой Давида Манукяна. Вокалист якобы поедет на конкурс от Армении. Правда, в каком году это произойдет, Киркоров не уточнял.

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«Евровидение-2021»Little BigПервый каналФилипп Киркоров