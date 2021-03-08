«Сынулечка поздравил»: Наталья Подольская показала трогательный подарок от Артемия

Певица призналась, что ей было очень приятно получить презент от старшего наследника.

Наталья Подольская живет в окружении троих любимых мужчин – мужа Владимира Преснякова и сыновей Темы и Ванечки. В праздничный день 8 Марта звезда получает много подарков и цветов от близких и поклонников.

Но самый главный презент Наталья Подольская получила от мужчины, у которого нет недостатков, — ее старшего сына, пятилетнего Артемия.

Певица была очень тронута теплотой подарка и поделилась своей радостью с подписчиками, показав в Instagram, чем порадовал ее сын Тема.

«Сынулечка поздравил. Как приятно. С 8 Марта всех-всех поздравляем», — говорит за кадром Наталья Подольская.

А в кадре красивая открытка, которую Тема сделал своими руками. На внешней стороне наклеен цветок мимозы, а внутри – поздравление.

«Маме с 8 Марта от Темы», — написано на открытке печатными и очень ровными буквами.

Не исключено, что наследник звездного семейства делал подарок маме при помощи старших, но это нисколько не умаляет его важности и трогательности.

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