Азиза – бомба, жюри – глупые: поклонники певицы поддержали ее после разоблачения на шоу «Маска»

Фанаты разочарованы решением, которое принял Филипп Киркоров. По их мнению, уйти из проекта должна была Розовая Пантера.

Драмой завершился накануне, 7 марта, очередной эфир самого охраняемого шоу «Маска». Председатель жюри Филипп Киркоров, сделавший окончательный выбор между Пингвином и Розовой Пантерой, пожалел о нем сразу, как только увидел, кто скрывался под маской нелетающей морской птицы.

Для певицы Азизы Мухамедовой, выступавшей в костюме Пингвина, решение жюри расстаться именно с ее персонажем, стало шоком. Она не смогла скрыть своей досады на судей и покинула студию, отказавшись исполнять финальную песню.

Поклонники проекта раскритиковали Азизу за демарш, а вот преданные фанаты певицы поддержали ее, заявив, что она поступила правильно. По мнению аудитории вокалистки в Instagram, жюри стоило бы избавиться от более слабого участника – Розовой Пантеры.

«Азиза! Вы — бомба! Как можно было ваш голос не услышать и отправить домой, не понимаю!», «Жюри — глупые! Азиза, вы лучшая в шоу «Маска». Очень жаль. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы — безусловный талант и доказывать это не нужно, с этим никто не поспорит!», «Вы — лучшая. Очень жаль, что Филипп выбрал в фавориты Пантеру, ее выступление, конечно, с вашим рядом не стоит!» — высказываются в Сети.

Примечательно, что певица Азиза только один раз отреагировала на поддержку поклонников, которые оставляют комментарии под ее последним постом в Instagram.

«Спасибо», — поблагодарила вокалистка одну из девушек.

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