«Зефирки с карамельной начинкой»: Нюша с дочкой в одинаковых платьях поздравили с 8 Марта

Прошлой осенью дочери Нюше – Симбе исполнилось два года. Для себя и дочки артистка часто выбирает одинаковые наряды. Так случилось и на этот раз. В праздничный день певица устроила фотосессию у себя дома, на кадрах которой позировала с Симбой в розовых платьях. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Зефирки с карамельной начинкой в деле. Дорогие, с международным

женским днем!», — написала Нюша.

Напомним, недавно Нюша выпустила новый альбом Solaris Еs. В пластинку вошли 16 композиций. За свою музыкальную карьеру Нюша представила два альбома. Первый – «Выбирать чудо» — вышел в свет 2010 году и принес певице огромную популярность.

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