Сама нежность: Елена Корикова предстала в блузе молочного цвета с пайетками и с белым тюльпаном в руках

Звезда театра и кино Елена Корикова в последнее время довольно редко общается со своей аудиторией в Instagram и практически не показывает своих актуальных фото. Исключение актриса, которой в апреле исполнится 49 лет, сделала в честь 8 Марта.

Елена Корикова поделилась в Instagram селфи, на котором предстала в очень нежном образе. Звезда запечатлелась в блузе цвета жирного молока, украшенной пайетками. В руке Елена Корикова держит цветок белого тюльпана. Трогательности образу придает сдержанный макияж в бежево-золотистых тонах и красиво ниспадающие на плечи белокурые локоны Елены.

«С праздником нас, девочки!» — написала Корикова под фото.

Поклонники актрисы поздравили ее в ответ и сделали массу комплиментов неповторимой красоте звезды.

«Корикова, ты сама нежность», «Елена, вы прекрасны», «С праздником вас, Леночка, вы все такая же прекрасная, желаю и дальше цвести из года в год, как чудесная роза», «Красотка, всегда молодая», «Елена, с праздником! Вы очень красивая, талантливая и душевная», «С праздником, Елена! Так редко вы публикуете что-то», — высказываются в Сети.

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