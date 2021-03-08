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Без прикрас: 43-летняя Мария Куликова показала честное селфи

Актриса поделилась снимком в своем Instagram.

Без прикрас: 43-летняя Мария Куликова показала честное селфи
Мария Куликова. Фото: Global Look Press

В этом году Марии Куликовой исполнится 44 года. Актриса воспитывает единственного сына Ивана, который учится в третьем классе. В своем Instagram блондинка поделилась честным селфи, восхитив своих поклонников.

«Невероятная! Какая красивая! С праздником! Будь счастлива! С 8 Марта! Самая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что с отцом Вани, актером Денисом Матросовым Куликова рассталась пять лет назад после нескольких лет гражданского брака. Актеры сохранили дружеские отношения. После этого личную жизнь актриса предпочитает хранить в тайне.

Добавим, что осенью прошлого года вышла премьера сериала «Тайна Марии» с Куликовой в главной роли. Актриса сыграла популярного архитектора.

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