«Девушки, женщины и милые бабушки»: Наталья Подольская обратилась к поклонницам

8 Марта, по традиции, ленты в соцсетях активно заполняются поздравлениями, адресованными прекрасной половине человечества. Кто-то публикует адресные послания, а кто-то стремится осчастливить всех сразу.

Своим долгом поздравить поклонников и сказать им теплые слова считают знаменитости. Певица Наталья Подольская, на страничку которой в Instagram подписаны почти полтора миллиона пользователей, обратилась к женской части своей аудитории.

«Дорогие девочки, девушки, женщины и милые бабушки! С праздником вас! Весны в душе и любви», — написала Наталья Подольская.

Подписчики тут же дружно отозвались. Они благодарят звезду за поздравления и тоже желают ей весны и скорейшего наступления теплых дней.

Стоит отметить, что Наталья Подольская – одна из самых успешных женщин нашей страны. У певицы прекрасная семья, ее обожает муж Владимир Пресняков, которому она подарила двух сыновей Тему и Ванечку. А в эти праздничные дни Наталья нарасхват – в дуэте с мужем она принимает участие сразу в нескольких концертах.

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