«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость
Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео

Мошенник и казнокрад: кому Шепелев продал дом Фриске в престижном поселке «Лужки-2»

Поговаривают, что в этой истории замешана нынешняя любовь телеведущего дизайнер Екатерина Тулупова.

Мошенник и казнокрад: кому Шепелев продал дом Фриске в престижном поселке «Лужки-2»
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в августе прошлого года избавился от дома бывшей гражданской жены покойной певицы Жанны Фриске в престижном поселке «Лужки-2». Позже он купил на эти деньги себе квартиру.

Жанна Фриске
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

Согласно данным ЕГРН, сейчас коттедж принадлежит известному искусствоведу Михаилу Миндлину. Он директор музея имени Андрея Рублева. Скорее всего, нынешняя возлюбленная Шепелева дизайнер Екатерина Тулупова имеет богатых и влиятельных знакомых в мире искусства. Связями она обзавелась еще когда жила с предыдущим мужем Дмитрием Кленовым. Именно она с большей долей вероятности  свела Шепелева и Миндлина.

Добавим, что за Миндлиным тащится нехороший шлейф. В 2017 году он проходил по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств. В итоге мужчина получил условный срок. Сейчас, как говорят знающие люди, он возобновил отделку коттеджа и облагораживает участок, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что коттедж Фриске и Шепелев купили вскоре после рождения сына Платона. Без отделки он им обошелся в 38 миллионов рублей. Исполнительница была в этом особняке всего один раз. Вскоре ей поставили страшный диагноз, а в 2015 году она ушла из жизни.

Смотрите также: 

Тэги

Дмитрий КленовДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеМихаил Миндлин