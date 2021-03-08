Мошенник и казнокрад: кому Шепелев продал дом Фриске в престижном поселке «Лужки-2»

Телеведущий Дмитрий Шепелев в августе прошлого года избавился от дома бывшей гражданской жены покойной певицы Жанны Фриске в престижном поселке «Лужки-2». Позже он купил на эти деньги себе квартиру.

Согласно данным ЕГРН, сейчас коттедж принадлежит известному искусствоведу Михаилу Миндлину. Он директор музея имени Андрея Рублева. Скорее всего, нынешняя возлюбленная Шепелева дизайнер Екатерина Тулупова имеет богатых и влиятельных знакомых в мире искусства. Связями она обзавелась еще когда жила с предыдущим мужем Дмитрием Кленовым. Именно она с большей долей вероятности свела Шепелева и Миндлина.

Добавим, что за Миндлиным тащится нехороший шлейф. В 2017 году он проходил по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств. В итоге мужчина получил условный срок. Сейчас, как говорят знающие люди, он возобновил отделку коттеджа и облагораживает участок, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что коттедж Фриске и Шепелев купили вскоре после рождения сына Платона. Без отделки он им обошелся в 38 миллионов рублей. Исполнительница была в этом особняке всего один раз. Вскоре ей поставили страшный диагноз, а в 2015 году она ушла из жизни.

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