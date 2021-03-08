«Шлем вам солнечные лучи»: Максим и Гарри Галкины поздравили женщин с 8 Марта

В Международный женский день Максим и Гарри Галкины поздравили всех женщин с 8 Марта. Видеообращение шоумен разместил на своей странице в Instagram.

«Дорогие женщины, поздравляем вас! Будьте счастливы и любимы! Мы с Гарриком шлем вам солнечные весенние лучи!», — сказал Галкин.

Напомним, накануне Галкин поздравлял всех с первым воскресеньем марта. Этот праздник несколько лет назад придумала его жена Алла Пугачева. По этому случаю Примадонну пришли поздравить фанаты. Они собрались у замка в деревне Грязь и вместе с Аллой Борисовной прокричали речевки для скорейшего наступления весны.

Добавим, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят оловянную свадьбу. А их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по восемь лет.

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