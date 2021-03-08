«Есть дар предвидения»: Судзиловская рассказала об экстрасенсорных талантах Пугачевой

Актриса Олеся Судзиловская заявила, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева обладает экстрасенсорными способностями. Она вспомнила, что их первая встреча состоялась, когда актрисе было всего 16 лет.
«Я впервые оказалась рядом с ней за кулисами. То, что мы общаемся для меня удивительная история. Наши общие знакомы рассказывают, что у Аллы Борисовны есть дар предвидения, благодаря которому она способна помочь и себе, и близким».
Как отметила Олеся Судзиловская, у нее самой также есть интересный талант. Из нее, как она думает, получилась бы прекрасная сваха. Она на расстоянии видит пары, которые бы могли состояться в бизнесе и в жизни. Она всегда может организовать таким людям общую встречу и сказать, что им надо дружить, сообщает портал «7 дней».
Напомним, что Олеся Судзиловская – известная российская актриса театра и кино. С 2009 года она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей.