Не хочет возмездия и гнева его жены: почему Филипп Киркоров боится выгнать с «Маски» Банана

Почти все зрители и жюри проекта уже вычислили, кто скрывается под этим костюмом.

Музыкант и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, как считают многие, боится выгнать с шоу «Маска» на канале НТВ такого яркого персонажа как Банан.

На последнем этапе шоу Банан великолепно исполнил хит певицы Софии Ротару «Белая зима». Как считают многие зрители, да и члены жюри под маской Банана скрывается не кто иной как музыкант Александр Буйнов. Сам певец, если, конечно, Банан действительно он, особо и не скрывается.

Председатель жюри Филипп Киркоров между тем очень благожелательно настроен именно к Банану. Он почему-то побаивается раскрывать именно этого персонажа. Поговаривают, что он просто боится гнева жены артиста – Алены Буйновой, с которой не хочет портить отношения, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Буйнов с 1984 года вместе с третьей женой Аленой. В этом браке детей нет, но музыкант не раз отмечал, что Алена — его самая желанная женщина в жизни.

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