«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость
Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео

«Счастья и любви»: Юдашкина показала, как муж поздравил с 8 Марта

Видеороликом бизнесвумен поделилась в своем Instagram.

«Счастья и любви»: Юдашкина показала, как муж поздравил с 8 Марта
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina

В Международный женский день Марина Юдашкина получила поздравление от мужа. В своем Instagram бизнесвумен поделилась видеороликом, на кадрах которого Валентин Юдашкин вручает ей букет цветов.

«Дорогие женщины! Поздравляем вас с Праздником! Желаем счастья и любви!», — написала Юдашкина.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Прелесть! С праздником весны! Поздравляем!», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях 62-летняя Юдашкина предстала с новым цветом волос. На кардинальную смену имиджа она решилась, лишь затонировала свой блонд.

Напомним, Марина и Валентин Юдашкины состоят в браке более 30 лет. Супруги вырастили единственную дочь Галину, которая успела уже подарить им внуков.

Смотрите также:

Тэги

Валентин и Марина ЮдашкиныМарина ЮдашкинаМарина Юдашкина последние новости