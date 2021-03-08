«Счастья и любви»: Юдашкина показала, как муж поздравил с 8 Марта

В Международный женский день Марина Юдашкина получила поздравление от мужа. В своем Instagram бизнесвумен поделилась видеороликом, на кадрах которого Валентин Юдашкин вручает ей букет цветов.

«Дорогие женщины! Поздравляем вас с Праздником! Желаем счастья и любви!», — написала Юдашкина.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Прелесть! С праздником весны! Поздравляем!», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях 62-летняя Юдашкина предстала с новым цветом волос. На кардинальную смену имиджа она решилась, лишь затонировала свой блонд.

Напомним, Марина и Валентин Юдашкины состоят в браке более 30 лет. Супруги вырастили единственную дочь Галину, которая успела уже подарить им внуков.

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