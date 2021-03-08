«У нас долго не было внуков»: Алексей Мишин рассказал о личном

Известный тренер Алексей Мишин заявил, что он и его жена Татьяна долго не могли стать бабушкой и дедушкой. У пары двое сыновей. Андрей появился на свет в 1977 году, а Николай — спустя шесть лет.

«У нас долго не было внуков — ну, не было и не было. Потом появился внук, и он так украсил нашу жизнь! Я не ожидал сам… Чистое вдохновение, новый интерес к жизни, мы с таким удовольствием стали проводить с ним время. Он смышленый парень, хорошо разбирается в телефоне, в компьютере, в играх, здорово играет в теннис, но совсем не это меня радует». Алексей Мишин

Как отметил Алексей Мишин, для него самое важное, что внук просто существует в его жизни. Он часто об этом говорит любимому родственнику. Он приносит ему радость просто тем, что есть на этой земле, сообщает matchtv.ru.

Напомним, что Алексей Мишин подготовил целую плеяду звезд фигурного катания. Среди них такие фамилии, как Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева. Кстати, до 1998 года он тренировал и Алексея Ягудина, который после ссоры ушел к Татьяне Тарасовой и стал под ее руководством олимпийским чемпионом.

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