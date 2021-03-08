«Эти цветы для вас!»: Сергей Лазарев поздравил женщин с 8 Марта

В Международный женский день к поздравлениям звезд присоединился и Сергей Лазарев. В своем Instagram артист разместил личное фото с букетом красных роз и написал теплые пожелания.

«С праздником, дорогие наши девочки, девушки, женщины! Эти цветы для вас! Будьте счастливы! Будьте здоровы! Любите и будьте любимы. Пусть всегда в душЕ светит солнце! И каждый день будет ярким и позитивным! С 8 марта!

Напомним, Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Кто является мамой его детей – общественности неизвестно, этот факт артист тщательно скрывает. Впрочем, о появлении детей он тоже не сразу признался. Отцовство певец рассекретил спустя год после рождения Никиты и через такой же срок после рождения Ани.

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