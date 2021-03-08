«Я очень долго выбирал»: Тимати подарит победительнице «Холостяка» кольцо за 300 тысяч долларов

Рэпер Тимати подарит победительнице шоу «Холостяк» кольцо за 300 тысяч долларов. В переводе на рубли это 22 миллиона рублей. Известно, что украшение из белого золота с одним крупным и россыпью мелких бриллиантов.

«Я очень долго выбирал это кольцо. Это действительно особенная вещь. Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают. Большой такой серьезный шаг. Я даже с некоторым трепетом думаю про то, как я подарю кольцо той девушке, которую выбрал». Тимати

Отметим, что на проекте «Холостяк» Тимати, как теперь выясняется, менял правила по ходу проекта. Рэпер, к примеру, не скупился на огромные букеты и свидания в самых дорогих заведениях Дубая, где и проходили съемки, сообщает «СтарХит».

Напомним, что шоу «Холостяк» стартует на канале ТНТ уже 14 марта. На данный момент известны всего две участницы проекта. Это Дарья Погадаева и Мария Вебер.

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