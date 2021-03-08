«Такое на нашем проекте впервые»: Валерия высказалась о реакции Пингвина на снятую в шоу маску

На телеканале НТВ продолжается второй сезон популярного шоу «Маска», в котором знаменитости выступают перед жюри и зрителями в ярких костюмах. Всего участников 14, и уже рассекречен третий персонаж. Накануне маску снял Пингвин. В костюме птицы оказалась певица Азиза, и покидать проект ей совсем не хотелось.

После того, как маска с Азизы была сорвана, певица окатила жюри леденящим взглядом. Она не проронила ни слова, и повисшее в воздухе напряжение чувствовалось даже через экран. О том, что испытали в этот момент члены жюри, рассказал ведущий выпуска Вячеслав Макаров.

Певица Валерия тоже поделилась своим впечатлением от увиденного. Звезда в качестве члена жюри на протяжении проекта утверждала, что Пингвин – это Анита Цой. Однако, встретившись взглядом с Азизой, была так же шокирована, как и остальные.

«С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый», — отметила Валерия. И признала: «Такое на нашем проекте случилось впервые».

Азиза не смогла справиться с эмоциями и даже расплакалась – ей не хотелось покидать проект. Такую реакцию не все поклонники шоу смогли принять. Например, муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов осудил артистку за такое неадекватное поведение.

Смотрите также