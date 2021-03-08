«Шура, голова»: Ширвиндт вспомнил последние слова Миронова перед смертью

Художественный руководитель Московского театра Сатиры Александр Ширвиндт вспомнил последние слова своего большого друга актера Андрея Миронова перед смертью.

«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро». Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова». И это было 34 года назад». Александр Ширвиндт

Как отметил Александр Ширвиндт, в узком кругу Андрея Миронова называли Дрюсик. Его он считает великом русским артистом. По словам Ширвиндта, Андрея Миронова любит даже шпана, которая родилась после его смерти. А вот многих других звезд никто не помнит, сообщает «МК».

Напомним, что 14 августа 1987 года Андрея Миронов не доиграл сцену спектакля в Риге, потеряв сознание. Его доставили в больницу, где он провел еще два дня, после чего умер. У звезды случилось кровоизлияние в мозг. Известно, что актер страдал врожденной аневризмой, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки.

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