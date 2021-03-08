Яркая дива: Нетребко для ночной прогулки по Дубаю облачилась в бирюзовый балахон и тюрбан

Звезда мировой оперы проводит отпуск с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Арабских Эмиратах.

Оперная звезда Анна Нетребко уже неделю отдыхает в Арабских Эмиратах. Певица с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, решили устроить себе отпуск в Дубае. Знаменитости в настоящем восторге от красоты и роскоши вокруг, они стараются не терять ни минуты в погоне за яркими впечатлениями.

Учитывая, что ночью курорт преображается в настоящую восточную сказку, Нетребко решила накануне 8 Марта отправиться на прогулку. Дива облачилась в яркий балахон бирюзового цвета и тюрбан. Завершил стильный образ аксессуар в тон наряду – сумочка с бахромой через плечо.

«Ночной Дубай играет тысячами огней», — подписала снимки Нетребко.

Звезда уже посетила знаменитый ресторан «Парус», побывала на шопинге в одном из местных моллов, а также как следует позагорала.

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