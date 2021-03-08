Загитова улыбнулась и помотала головой, когда ее спросили о переходе Косторной к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова в рамках гала-вечера шоу «Ледниковый период» лишь улыбнулась и помотала головой, когда журналисты ее спросили о «главном событии недели». Переходе фигуристки Алены Косторной обратно в группу к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

Также звезда рассказала о своей работе в «Ледниковом периоде».

«Мы сразу нашли с Алексеем Ягудиным общий язык. У меня нет любимого номера в «Ледниковом периоде». Они мне все нравятся. Каждый найдет в этих номерах себя. Они все разные и восхитительные. Я раньше смотрела отрывками «Ледниковый период». Мало проводила времени у телевизора. Начала смотреть постоянно где-то в 2014 году. Мне не тяжело выступать в разных шоу. Привыкла уже». Алина Загитова

Напомним, что Алена Косторная на днях объявила о своем желании перейти обратно в группу к Этери Тутберидзе, под руководством которой выиграла большинство своих наград. В команде у Евгения Плющенко она работала всего полгода и успехов не добилась.

Смотрите также: