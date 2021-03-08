Стильный вечер: Ольга Орлова в асимметричном топе и кожаных брюках отправилась в ресторан

Сразу для нескольких знаменитостей 8 Марта оказался не только женским праздником, но и поводом отметить день рождения. Среди именинников, встречающих личный новый год, — жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова и телеведущая Ксения Бородина. И обе девушки предпочли устроить торжество за пределами Москвы. К примеру, невестка Орбакайте улетела в Майами и уже начала принимать поздравления.

Ксения Бородина отправилась в Сочи. Свой день рождения ведущая «Дома-2» решила встретить в компании самых близких и родных. За время работы на реалити-шоу девушка тепло подружилась с экс-солисткой группы «Блестящие», коллегой Ольгой Орловой. И эта дружба выросла далеко за пределы периметра. Орлова вместе с Бородиной отправилась в Сочи отмечать двойной праздник.

Накануне праздника девушки прогулялись по курорту, а вечером посетили ресторан. Для выхода в свет Орлова облачилась в мерцающий асимметричный топ и кожаные брюки. Красавица позировала в интерьерах заведения и поделилась фотографией в Instagram.

«Не была в Сочи лет 10! За минувшие сутки выполнили годовой план по посещению разных мест, с утра пешком прошли 10 км (но ощущалось как 20), поднялись на высоту 2320», — рассказала Орлова.

Ксения Бородина в то же время отметилась в заведении в твидовом жакете Chanel и вощеных скинни.

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