Кудрявцева посмеялась над Фоминым, который хочет сдать квартиру в Красногорске за 200 тысяч рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ посмеялась над музыкантом Митей Фоминым. Он хочет сдать свою квартиру в Красногорске за 200 тысяч рублей.

«Я хочу сдать эту квартиру надолго, дорого. Буду с каждым встречаться индивидуально. Рисую себе сумму в 150-200 тысяч рублей за месяц. Почему нет? У меня шикарный ЖК. Есть рядом метро, лес, река. Инфраструктура совершенно замечательная. Я просто очень хорошо изучил рынок. На стадии котлована квартира стоила 13 миллионов рублей. Сейчас меня просят, чтобы я ее продал за 30. Вот это действительно вложения». Митя Фомин

Между тем ведущая Лера Кудрявцева заявила, что Митя Фомин серьезно завышает цену.

«В Красногорске? За 200 тысяч рублей? Я тебя прошу. Ты ее не сдашь. Меня спроси – я сдаю. У тебя там всего 80 квадратных метров. Наивный человек», — заметила она.

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Напомним, что Митя Фомин, как он уверяет, уже вложил в ремонт квартиры девять миллионов рублей. Сейчас в апартаментах идет ремонт.

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