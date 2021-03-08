Превратил обычные апартаменты в арт-объект: как выглядит шикарная квартира Сергея Астахова

Актер Сергей Астахов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ похвастался своими апартаментами. Всего за год он превратил обычную квартиру в арт-объект, где много дерева, камня и кожи.

В просторной гостиной можно увидеть стеллажи во всю стену с сувенирами. В коттедже есть камин для уюта. Комнату украшает железный человек до потолка. Его Сергей Астахов привез с гастролей.

Рядом со столовой находится спальня в 60 квадратных метров. Всем интерьером занималась третья жена Сергея Астахова Виктория. Он в это время зарабатывал деньги на гастролях. Общая площадь жилья двести квадратных метров.

«Всем занималась Вика. Я почти не общался с рабочими. За коммунальные услуги я плачу в районе 25 тысяч рублей». Сергей Астахов

Напомним, что Серей Астахов женат на учителе начальных классов Виктории Савкеевой. Общих детей в этой паре пока нет. От второй жены Виктории Адельфины у актера есть дочь Мария. Супруги расстались в 2011 году.

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