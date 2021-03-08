«Мой вечерний ритуал»: невестка Орбакайте в откровенном топе засветила упругую грудь

В Международный женский день свое 24-летие отмечает жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова. Отпраздновать именины супруги решили за океаном и несколько дней назад улетели в Майами. Оттуда молодые люди делятся моментами беззаботного отдыха – с пляжа, из гостиничного номера, с прогулки.

Накануне своего дня рождения красавица-невестка Орбакайте решила уединиться на террасе гостиничного номера с книгой. Девушка позировала на фоне заката в откровенном топе, подчеркивающем ее упругую грудь.

«Мой вечерний ритуал — читать на закате любимую книгу», — рассказала модель.

Девушка отметила, что кроме чтения, она обожает баловать себя СПА-процедурами, сексуальным комплектом белья, прогулками по городу в одиночестве под любимую музыку, а также медитацией на йоге. Именно эти дела и моменты наполняют ее энергией.

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