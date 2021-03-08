«Сын пригласил»: Наташа Королева в мерцающем стразами наряде отправилась в кабаре

Певица с наследником от Сергея Глушко отпраздновали 8 Марта.

Празднование 8 Марта в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко началось еще накануне. В честь знаменательного дня сын певицы и артиста, 19-летний Архип, пригласил маму в кабаре на увлекательное шоу.

«Прекрасный праздничный вечер! Сын пригласил меня в интересное место! Архип в костюме даже по этому поводу, удивительно!», — рассказала звезда.

Для вечернего выхода эстрадная дива облачилась в мерцающее стразами маленькое черное платье. Она показала себя во всей красе, а также поделилась атмосферой веселого вечера.

Поздравлять любимых дам многие мужчины начали заблаговременно. Например, Максим Галкин накануне 8 Марта обратился к Алле Пугачевой с теплыми пожеланиями — первое воскресенье весны давно стало в семье Примадонны отдельным праздником.

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