Просторный холл с гостиной, огромный аквариум в полстены: Бутырская показала свой таунхаус

Фигуристка живет в доме с детьми и вторым мужем-хоккеистом.

Фигуристка Мария Бутырская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем загородном двухэтажном таунхаусе, площадь которого составляет 450 квадратных метров.

На первом этаже в доме у Марии Бутырской расположен просторный холл с гардеробной, кухня с гостиной, а также огромный аквариум в полстены. На втором этаже особняка комнаты. Три детские, в которых обитают сыновья Гордей, Владислав и дочь Александра. Здесь же находится спальня Бутырской, которую она делит со своим вторым мужем хоккеистом Вадимом Хомицким.

Также в доме есть крытая веранда с каменным очагом. Здесь семья собирается для общения и еды. В доме имеется внутренний двор. Там муж Бутырской играет с детьми в хоккей.

«Я переехала туда семь лет назад. Мы достаточно дорого платим за такую жизнь. Примерно 20 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. У нас небольшой метраж, поэтому и такие цены».

Мария Бутырская

Мария Бутырская обвенчалась в Вадимом Хомицким в 2006 году. Она не раз признавалась, что нашла свое счастье во втором браке.

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