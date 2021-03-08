Стильный контраст: Наталья Подольская облачилась в платье-пиджак с двойными рукавами

Певица Наталья Подольская в этом году активно приступила к работе. Став во второй раз мамой в октябре прошлого года, звезда несколько месяцев не отходила от малыша Ванечки, но по мере взросления наследника приняла решение возобновить карьеру.

Накануне певица появилась на съемках праздничного концерта, посвященного 8 Марта. Звезда, пришедшая в идеальную форму, может себе позволить любые наряды – не только оверсайз, но и силуэтные платья, как на недавнем шоу Владимира Преснякова.

А на этот раз эстрадная дива выбрала элегантную классику – маленькое черное платье-пиджак с ярким акцентом в виде белых манжетов, выглядывающих из расклешенных рукавов с разрезами.

Силуэтный крой мини-платья подчеркнул не только осиную талию певицы, но и ее стройные длинные ноги.

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