«Хоть все четыре девочки»: Костенко призналась, что планирует с Тарасовым еще детей

Модель не загадывает мальчика, но хотела бы иметь и сына.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко женаты уже три года. У пары подрастают дочки-погодки – Милана и Ева, и останавливаться на двоих детях супруги не намерены. Об этом жена футболиста рассказала в микроблоге, отвечая на вопросы подписчиков.

«Да», — написала Костенко в ответ на запрос, планируют ли они с Тарасовым еще детей. Но модели не принципиально, кто именно пополнит их семью – сын или дочка.

«У нас нет и не было идеи фикс родить мальчика. Хоть все 4 девочки. Это же наша кровь с любимым человеком. Лишь бы были здоровенькие», — отметила модель.

При этом Анастасия Костенко подчеркнула, что ей хотелось бы иметь сына. Однако, модель убеждена, что пол ребенка – это «последняя вещь на этой Земле», поскольку знает немало примеров того, как супруги не могут иметь детей вообще.

Напомним, брак с Анастасией Костенко для Дмитрия Тарасова стал третьим. До этого он состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой, к которой ушел от первой жены, Оксаны Пономаренко, пожарившей ему первенца – дочь Ангелину.

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