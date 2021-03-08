«У меня платеж 63 тысячи в месяц»: Бледанс купила квартиру за 17 миллионов рублей в ипотеку

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что приобрела в Москве квартиру за 17 миллионов рублей.

«Я купила себе новую квартиру. У меня вообще до этого не было собственности. Второй муж не хотел жить в России. Мы с ним снимали жилье — дом. Моя новая квартира небольшая. Она куплена для младшего сына. Для старшего пентхаус в Израиле оставила».

Эвелина Бледанс

Как отметила Эвелина Бледанс, стоимость ее новой квартиры 17 миллионов рублей.

«Я взяла ипотеку. Мне безумно стыдно на самом деле брать в долг. Я не люблю так делать, но пришлось. Процент небольшой – всего 7,9. У меня платеж 63 тысячи рублей каждый месяц. Лет на 15 взята ипотека. Я долго решалась. В жизни надо все попробовать», — заметила звезда.

Напомним, что Эвелина Бледанс три раза была замужем. Каждый раз ее браки завершались разводами.

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