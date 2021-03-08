Красавицы-сестрички: Татьяна Навка показала подросших дочерей от разных мужей

Саше Жулиной уже 20 лет, а маленькая Надя Пескова в этом году пойдет в первый класс.

45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка счастлива в браке с чиновником Дмитрием Песковым. У них подрастает шестилетняя дочка Надя, которая пошла по маминым стопам и уже завоевала не одну медаль на льду. Кроме того, у фигуристки есть взрослая дочь от первого брака с Александром Жулиным, 20-летняя Саша.

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Накануне 8 Марта Навка с мужем и дочками решили вместе отдохнуть и отправились в семейный парк развлечений. Там звезда с наследницами весело провели время.

«Посмеялись, покатались, некоторые даже покричали, в общем, отдохнули семьей, провели отличный день и вам рекомендуем!», — поделилась впечатлениями Навка.

Татьяна запечатлелась на память об этом дне вместе со своими дочками от разных мужей. Подписчики заметили, какими красивыми растут мамины девочки.

«Какие красивые девочки», «Какие красивые девушки, С Наступающим праздником всех!», «Стоят: Навка, «Жулин», мини-«Песков», «Дочки похожи на своих пап», «Надежда какая милашка», «Девчонки, какие же вы классные!», «Ваши девочки очень сильно похожи на своих отцов и на Вас одновременно, Татьяна!», — пишут люди.

Старшая дочка Навки строит карьеру певицы, причем довольно успешно. Напомним, что с отцом Саши Татьяна была в браке 10 лет. Расставшись, бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

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