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«Назревает глобальный конфликт»: Собчак заявила о конкуренции мировых каналов за показ «Дома-2»

Светская львица пренебрежительно высказалась о проекте, в котором когда-то сама была ведущей.

«Назревает глобальный конфликт»: Собчак заявила о конкуренции мировых каналов за показ «Дома-2»
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале негативно отозвалась о шоу «Дом-2», которое в ближайшее время будет, скорее всего, перезапущено. Это, если не случится каких-то форс-мажорных ситуаций, произойдет уже нынешней весной.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

«Организаторы «Дом-2» объявили о перезапуске телешоу этой весной. Думаю, что назревает глобальный конфликт и сражение мировых платформ за право транслировать голосование на лобном месте».

Ксения Собчак

Также звезда высмеяла лунную миссию NASA, в которой собираются принять участие девять мужчин и столько же женщин. Как заверила звезда, полет на Луну никого не спасет от просмотра «Дома-2». Она намекнула, что в скандальной телестройке принимает участие примерно столько же мужчин и женщин, сколько собрались на Луну.

Напомним, что Ксения Собчак сама когда-то вела «Дом-2». В последние годы она негативно отзывается о телестройке.

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