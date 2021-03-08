Вместо шляпки – бейсболка: Галкин показал, как Пугачева встречает его с работы

71-летняя Алла Пугачева нередко появляется на публике в головных уборах. Недавно Примадонна произвела фурор, выйдя в свет в элегантной шляпке-цветке с алой вуалью. Эффектный аксессуар звезда выгуляла на день рождения к своему давнему другу, модельеру Вячеславу Зайцеву.

Чуть позже Примадонна сменила шляпку на бейсболку. Легенда эстрады вместе с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, приготовилась встречать главу семьи с работы. Галкин запечатлел на видео, как это было: Пугачева в кепке и алом пальто-коконе пустилась в пляс вместе с детьми.

Максим Галкин обожает снимать видео со своей семьей. Включив камеру и в этот раз, телеведущий не смог сдержать смех – за кадром слышно, с какой радостью он наблюдает веселую картину.

Кстати, Игорь Николаев тоже показал Примадонну в бейсболке. Композитор накануне поделился совместным фото с Аллой Борисовной, где она что-то рассказывает ему, сидя в бежевой кепке.

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