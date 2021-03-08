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«Бюджетных денег потрачено 22 процента»: Михалков объяснил Собчак, на какие средства снимает кино

Ранее телеведущая обвинила режиссера в непомерных тратах из государственной казны.

«Бюджетных денег потрачено 22 процента»: Михалков объяснил Собчак, на какие средства снимает кино
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» ответил светской львице Ксении Собчак, которая обвинила его в трате на свои картины бюджетных денег. Причем суммы там якобы просто астрономические.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

«Предстояние», «Цитадель», «Солнечный удар» — бюджетных денег было истрачено всего 22 процента, как и положено по закону о господдержке кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами».

Никита Михалков

Как отметил Михалков, эти три фильма снимали более девяти лет. За это время рабочие места были предоставлены тысячам людей. По словам режиссера, Собчак просто унизительно отзывается о его фильмах. Он напомнил, что в Каннах фильму «Предстояние» зрители аплодировали в течение пятнадцати минут. Только когда Михалков и его команда ушли со сцены, аплодисменты стали затихать.

Ранее Ксения Собчак назвала странной экономику последних трех фильмов Михалкова. Бюджет каждого из них, по ее уверению, составляет от 25 до 50 миллионов долларов. В то время как кассовые сборы — 1,5 — 7,5 миллионов долларов.

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