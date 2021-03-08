«Его надо обогревать»: Сергей Пенкин назвал сумму, которую платит за газ в своем загородном доме

Музыкант Сергей Пенкин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвал сумму, которую платит за газ в своем загородном доме.

«Я в принципе сильный человек, но если меня привести в ЖЭК, то я буду кричать, как на необитаемом острове. Я в этом ничего не понимаю». Сергей Пенкин

Как отметил певец, у него достаточно скромный загородный дом.

«Он находится в хорошем месте. Там рядом небедные люди живут. Оплатой коммунальных услуг у меня занимается специальный человек. В загородном доме стало за газ в последнее время большая сумма — 260 или 300 тысяч рублей в год. У меня в подвале концертный зал. И дом большой. Его надо обогревать. Все это накапливается. Я плачу частями. Я никогда не жаловался, но коммунальщики должны понимать, что у артистов заканчивается «подушка безопасности». Приходится сокращать водителя и охрану», — заметил певец.

Напомним, что не так давно Сергею Пенкину исполнилось 60 лет. На торжество он приглашал самых близких людей, которые тепло поздравляли его.

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