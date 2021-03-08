Мамина копия: Асмус запечатлела семилетнюю дочку от Харламова с нелающим питомцем

Звезда театра и кино Кристина Асмус воспитывает не только семилетнюю дочку от Гарика Харламова Настю. В семье актрисы растет ровесник наследницы, собака породы басенджи по кличке Брюс, которая не умеет лаять. Начавшиеся весенние каникулы в школе стали поводом устроить домашнюю фотосессию – Асмус запечатлела девочку с питомцем за сбором лего.

«Боже!! У нас наступили каникулы!!!! Мне кажется, я их больше ждала, чем Настя!!», — обрадовалась Асмус. И объяснила сложности мамы первоклашки: «Подъемы в 6 утра, сборы в школу как на каторгу, домашние задания как будто ребенок в 7 классе, неумолкающие родительские чаты, ежедневная ночная стирка руками ее школьной формы».

Настя Харламова позировала во время сбора конструктора вместе с любимцем, который уютно расположился под девочкой и мило выглядывал между ее рук. Подписчики от увиденного пришли в настоящий восторг:

«Мамина копия», «Настя прям мини копия Кристины», «Какая Милота!!!», «Мамино счастье», «Копия Асмус», «Классные какие!», «Здоровский взгляд. Вас с мамой с праздником», — пишут фолловеры.

больше по теме Мамина артистка: Асмус показала танцующую в модном клетчатом платье дочку от Харламова Семилетняя Настя растет очень веселой и артистичной девочкой.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов в прошлом году развелись спустя почти 8 лет брака. Дочка осталась жить с мамой, но отец регулярно видится с наследницей.

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