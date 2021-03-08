Сдержанная элегантность: Юдашкина появилась на модном показе мужа в тотальном черном образе

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин 8 Марта сделал красивый подарок всем женщинам страны. Кутюрье представил модную коллекцию нарядов в Кремлевском дворце, показ которой прошел с участием звезд отечественной эстрады и под пристальным вниманием зрителей.

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Филипп Киркоров, певица Жасмин, Николай Басков и Даня Милохин, Глюкоза, Анита Цой, Дава и многие другие селебрити пели и танцевали в ходе фэшн-мероприятия. Жена Валентина Юдашкина, 62-летняя светская львица и бизнесвумен Марина Юдашкина появилась на мероприятии в тотальном черном аутфите. Знаменитость составила лук из джемпера и свободного кроя брюк, а главным украшением образа стала нитка жемчуга.

Марина Юдашкина регулярно демонстрирует свое безупречное чувство стиля, выгуливая не только модные и элегантные наряды, но и сложносочиненные комплекты, как и положено жене кутюрье.

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