«В редкий выходной дома»: Юлия Высоцкая с букетом сирени вышла на улицу босиком

Пока кто-то получает в подарок и выгуливает в свет новую пару обуви, актриса театра и кино Юлия Высоцкая, наоборот, отказывается от любой. Звезда накануне 8 Марта вышла на террасу загородного дома босиком. Стоя в снегу, жена Андрея Кончаловского позировала с букетом сирени в сером пальто, пока вокруг кружила вьюга.

«Опять сирень… и метель тоже хорошо в редкий выходной дома, особенно, когда рядом любимые — родные», — подписала кадры Высоцкая.

Подписчики с радостью принялись оценивать новые снимки Высоцкой – звезда нечасто балует поклонников свежими кадрами.

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«Какие фотографии чудесные!», «Как здорово!!! Откуда же сирень??», «Босиком…..Юляяя….ааааа», «Фото , хоть на выставку !!!!!», «Невероятное фото! Так могли только Вы, Юленька», «Как красиво!!!!! Белиссимо!», «Босиком! Боже невероятно, какая смелость! С Праздником Вас!», — пишут в комментариях фолловеры.

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