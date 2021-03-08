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Звезда на стиле: Валерия выгуляла новые полосатые ботильоны Jimmy Choo

Певица накануне получила в подарок роскошную пару обуви.

Звезда на стиле: Валерия выгуляла новые полосатые ботильоны Jimmy Choo
Валерия. Фото: телеканал НТВ

Певица Валерия в своем микроблоге показала роскошный подарок, который получила в преддверии 8 Марта – полосатые ботильоны на шпильке и сумочку Jimmy Choo. Звезде пришлись по душе обновки, она поблагодарила дарителя и поспешила выгулять новую пару обуви в свет.

Валерия похвасталась подарками Jimmy Choo
Валерия похвасталась подарками Jimmy Choo. Фото: instagram.com/valeriya/

В ботильонах Валерия отправилась сначала на шопинг, а затем на шоу Валентина Юдашкина. Об этом звезда рассказала поклонникам в Instagram.

«Подарки купили, теперь бежим в Кремлевский дворец на традиционный концерт-дефиле к 8 марта Валентина Юдашкина», — сообщила певица.

Ботильоны в диагональную полоску Валерия сделала главным ярким акцентом своего аутфита. Жакет, юбку и пальто она выбрала черного цвета, чтобы ничто не отвлекало от роскошной обуви.

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