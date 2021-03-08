«Носить прекрасное внутри»: звезда «Кухни» Мария Горбань намекнула о своей беременности

Девушка совсем недавно вышла замуж за своего бойфренда Кирилла Зоткина.

Актриса театра и кино Мария Горбань прославилась благодаря роли в сериале «Кухня» на СТС. В комедии яркая блондинка сыграла жену героя Дмитрия Нагиева, и с тех пор полюбилась зрителям. Звездная блондинка активно ведет микроблог в Instagram, и за жизнью красавицы наблюдают более миллиона фолловеров.

Накануне Горбань заинтриговала фолловеров неоднозначным сообщением. Звезда запостила чувственное видео с Бали, на котором позирует мужу.

«Носить прекрасное внутри себя…», — подписала кадры Горбань.

В этой фразе многие подписчики звезды уловили намек на беременность. Некоторые стали подтверждать эту фразу и отмечать в комментариях:

«Носить прекрасное внутри?! Мария, вы ждёте пополнение?!если да, то поздравляю», «Неделю назад видела в Арт виллаж клабе на завтраке. Показалось, что беременная», «А мы вчера на спектакле так и подумали, поздравляем!!!», «Поздравляю ребята, вы крутые! Красоты станет больше в этом Мире», «Я давно подумала, что будет пополнение», — поздравляют Марию в комментариях.

34-летняя актриса воспитывает дочку Стефанию от первого брака с Олегом Филатовым, ей в этом году исполнится семь лет. С Кириллом Зоткиным девушка встречалась последние четыре года и в феврале 2021-го вышла за него замуж.

Смотрите также