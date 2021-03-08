«Весну разрешили»: Галкин показал залитый солнечным светом сад в деревне Грязь

В канун 8 Марта у стен замка в деревне Грязь, где проживают Алла Пугачева и Максим Галкин, собрались преданные фанаты Примадонны. Они смогли привлечь внимание своей любимицы, и легенда эстрады вышла к ним пообщаться.

Алла Пугачева, утеплившись в норковую шубку с капюшоном, позировала на фоне заснеженного замка. Снегопад, сопровождавший встречу кумира и поклонников, никак не ассоциировался с весной. Много лет назад Примадонна придумала праздник в первое воскресенье марта. И вместе с поклонниками сейчас Пугачева «разрешила весну».

Спустя некоторое время в деревню и вправду пришла весна. Максим Галкин снял видео, на котором запечатлел залитый солнцем сад. «А вот весну разрешили, а она и пришла», — констатировал шоумен.

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