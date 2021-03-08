«На себя уже не похожа»: поклонники в Сети обсуждают новое селфи 71-летней Пугачевой

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным уже много лет. Они поженились в 2011 году, но их отношения начались гораздо раньше. За эти годы, что звезды вместе, у них появились на свет двое детей – двойняшки Гарри и Лиза, которые уже ходят в первый класс.

больше по теме Модница: Лиза Галкина в лавандовом трикотажном костюме и сумочкой на поясе погуляла по замку Семилетняя дочка Аллы Пугачевой выбирает трендовые наряды.

Примадонна очень редко обновляет свой аккаунт в Instagram. Чаще ее можно увидеть в микроблоге мужа, куда Галкин публикует не только рабочие, но и семейные моменты. Накануне Международного женского дня телеведущий запостил новое селфи Пугачевой, представшей в кадре в алом капюшоне.

Снимок 71-летней легенды эстрады вызвал жаркие обсуждения среди поклонников. они разделились на два лагеря – одни признались, что исхудавшая Примадонна перестала походить на себя, другие с восторгом отметили, что выглядит она прекрасно, не надо, мол, завидовать.

«Алла Борисовна на себя уже не похожа, а мы знаем ту из прошлого», «Неудачное фото!!!», «Максим, для чего так фотошопить любимую да еще и в канун женского праздника. Вы же адекватный молодой человек», «Сама на себя не похожа», «Я большая поклонница таланта АБ, но это фото не очень, если честно», «Это кто??», — пишут фолловеры.

К слову, Примадонна совсем недавно появилась на публике – впервые за несколько месяцев затворничества из-за пандемии коронавируса. Звезда посетила день рождения модельера Вячеслава Зайцева.

Смотрите также