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Пикантный ракурс: невестка Орбакайте в бикини с «хищным» принтом позировала в Майами

Жена Никиты Преснякова показала изгибы и формы своей идеальной фигуры.

Пикантный ракурс: невестка Орбакайте в бикини с «хищным» принтом позировала в Майами
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков с любимой, моделью Аленой Красновой, отправились за океан, чтобы насладиться ласковым солнцем Флориды и отметить 8 Марта и день рождения – жене Никиты исполняется 24 года. Кадрами беззаботного отдыха пара с удовольствием делиться в своих микроблогах.

Особое внимание подписчиков привлекают снимки и видео с пляжа. На залитом солнцем побережье Майами Алена Краснова каждый раз демонстрирует идиллическую картину. На сей раз модель сняла себя с пикантного ракурса – во время принятия солнечных ванн девушка запечатлела вид сзади, показав изгибы и формы своей фигуры в бикини с анималистичным принтом.

 

А позже отправилась купаться, не забыв про камеру. Невестка Орбакайте позировала на фоне океана, демонстративно обнажив бедра перед объективом.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

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