«Рад, что птицы больше не будут меня бить»: ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров поделился эмоциями от ухода Пингвина

Второй сезон шоу «Маска» на телеканале НТВ продолжается, и в очередном, четвертом по счету, выпуске жюри решило снять маску с Пингвина. Финал получился очень драматичным – в костюме птицы оказалась певица Азиза, которая не смогла скрыть своих эмоций и даже пустила слезу от расстройства.

Целую гамму чувств испытали и члены жюри. Филипп Киркоров невероятно сильно огорчился своим решением, стал корить себя за него и просить прощения у Азизы. А вот ведущий проекта Вячеслав Макаров признался, что, наоборот, обрадовался уходу Пингвина.

«Я рад, что в этом шоу птицы больше не будут меня бить и трогать тряпками», — сообщил он своим подписчикам в Сети.

Напомним, во втором сезоне шоу выступает 14 участников, а не 12, как в первом. Среди членов жюри произошла замена – вместо Гарика Мартиросяна кресло судьи занял Александр Ревва. Уже рассекречены Черная Пантера, которой оказалась Светлана Хоркина, и Ананас, шокировавший певицу Валерию – в нем выступал муж певицы Иосиф Пригожин.

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