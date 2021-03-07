«Вкуснота на вкусноте»: Максим Галкин устроил ревизию на кухне замка в деревне Грязь

Максим Галкин часто делится со своей аудиторией Instagram видео и фото, сделанными в замке в деревне Грязь, где шоумен живет с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Лизой и Гарри.

На этот раз он пустил поклонников на кухню замка, точнее, прямо к плите, уставленной кастрюлями с приготовленной едой. Обильное угощение в звездной семье готовится в канун 8 Марта.

«Он встречает нас не только радостью от выбранных с любовью подарков и запахом мимозы, но и ароматами с кухни. Да, это у нас в генетическом коде заложено, готовить на праздники так, будто накормить нужно будет всю родню сразу. Вот хозяюшки и стараются — вкуснота на вкусноте», — поделился Максим Галкин.

Некоторые подписчики телеведущего признались, что готовят столько не только по праздникам.

«Я так готовлю каждый день! Как на роту солдат. Потому что четыре мужика в доме. А скоро будет пять. Привет из Калифорнии!», «Ждем концерта нового к 8 Марта, а не суп», «Максим, ну вы чудо. Можете создать настроение», — высказываются в Сети.

Напомним, в это воскресенье звездная семья отмечает весенний праздник, который придумала Алла Пугачева.

С утра рядом с замком поклонники знаменитости устроили настоящее шоу, и Примадонна вышла их приветствовать.

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