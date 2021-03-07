«Была бы сердцеедкой»: Тодоренко в образе роковой брюнетки с короткой стрижкой пришла на шоу «Маска»

На телеканале НТВ с большим успехом идет шоу «Маска», где в неожиданных образах предстают не только участники, но и члены жюри.

Регина Тодоренко в каждом эфире проекта примеряет на себя новые стили. Так, в это воскресенье, она появилась в судейском кресле в образе яркой брюнетки. Поразительно, но он идет ей также, как и имидж блондинки и шатенки.

Однозначно, что звезда гармонично чувствует себя в любых предложенных обстоятельствах. Примерив образ брюнетки, Регина Тодоренко почувствовала себя совершенно другим человеком.

«Если бы я родилась брюнеткой, меня бы ожидало совсем другое будущее! – поделилась телеведущая в Instagram. — Кажется, что в таком образе я была бы сердцеедкой, роковой дивой, с childfree position и железобетонной уверенностью в себе».

Аудитория Регины Тодоренко сделала комплименты ей, заявив, что темный цвет волос ей очень идет, правда, делает взрослее.

«Брюнетка и сразу лет на 10 старше», «Ну, если только не надолго, а так считаю, что природа не ошибается», «Вам очень круто темненькой. Приметила еще в образе Клеопатры», «Регина, вам бы очень пошло быть брюнеточкой», — высказываются в Сети.

Смотрите также