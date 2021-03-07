Британские СМИ: принц Гарри и Меган Маркл ведут войну против королевской семьи

Весь мир с замиранием ждет выхода громкого интервью принца Гарри и его беременной супруги Меган Маркл известной американской журналистке Опре Уинфри. Беседу герцога и герцогини Сассекских поздно вечером 7 марта покажет канал CBS.
Тем временем, в Букингемском дворце уверены, что принц Гарри и Меган Маркл могли допустить критические высказывания в адрес членов королевской семьи. Здесь заявляют, что если будут задеты конкретные лица, то следует ждать реакции на интервью.
«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут герцог и герцогиня Сассекские», — приводит слова своего источника в Букингемском дворце издание The Sunday Times.
Газета сообщает также, что королева Елизавета II не планирует смотреть интервью своего внука – оно начнется после часа ночи по лондонскому времени. Между тем, утром за завтраком, помощники ознакомят королеву с содержанием передачи.