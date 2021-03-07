Британские СМИ: принц Гарри и Меган Маркл ведут войну против королевской семьи

Источник в Букингемском дворце рассказал журналистам о том, что герцог и герцогиня Сассекские могли допустить резкие высказывания во время интервью Опре Уинфри.

Весь мир с замиранием ждет выхода громкого интервью принца Гарри и его беременной супруги Меган Маркл известной американской журналистке Опре Уинфри. Беседу герцога и герцогини Сассекских поздно вечером 7 марта покажет канал CBS.

Тем временем, в Букингемском дворце уверены, что принц Гарри и Меган Маркл могли допустить критические высказывания в адрес членов королевской семьи. Здесь заявляют, что если будут задеты конкретные лица, то следует ждать реакции на интервью.

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«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут герцог и герцогиня Сассекские», — приводит слова своего источника в Букингемском дворце издание The Sunday Times.

Газета сообщает также, что королева Елизавета II не планирует смотреть интервью своего внука – оно начнется после часа ночи по лондонскому времени. Между тем, утром за завтраком, помощники ознакомят королеву с содержанием передачи.

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