«Отдохнем два дня семьей»: Илья Авербух рассказал, куда увезет Лизу Арзамасову на 8 Марта

В канун 8 Марта во Дворце спорта «Мегаспорт» проходит масштабное шоу – гала-концерт «Ледниковый период», в котором принимают участие герои разных сезонов популярного проекта Первого канала.

Перед зрителями выступают Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Ольга Кузьмина и Александр Энберт и другие звезды льда.

Появился на шоу и его создатель, фигурист и продюсер Илья Авербух. Он, кстати, пришел во дворец спорта «Мегаспорт» один, без супруги Лизы Арзамасовой. Илья Изяславович объяснил, что его жена придет на гала-шоу чуть позже.

А в ближайшее время пара намерена покинуть Москву и отправиться в сторону Юга России, где уже вовсю в свои права вступает весна.

«Сейчас в Ессентуках строится Ледовый центр. И я там буду по работе, — поделился Илья Авербух с Teleprogramma.pro. — И заодно мы там отдохнем эти два дня семьей».

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