«Праздник желтых цветов»: Проскурякова запечатлелась в компании Пугачевой и Галкина

Некоторое время назад Алла Пугачева придумала свой праздник. Первое воскресенье марта – начало весны и обновления. Об этом дне 7 марта в своем Instagram напомнил ее муж Максим Галкин. Не забыли и фанаты, которые пришли к замку в деревне Грязь лично поздравить Примадонну. Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова также помнит о празднике Примадонны. В своем Instagram она поделилась совместным фото, на котором позировала с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Еленой Север и Жасмин.

«С Первым воскресеньем Весны!!! Праздник желтых цветов от великолепной Аллы Пугачевой. Поздравляю Вас, Алла Борисовна! Разрешайте весну уже поскорее, пожалуйста, чтобы снег ушел и она вступила в свои права! Очень нам нужна весна!», — подписала фото Проскурякова.

Напомним, Юлия Проскурякова замужем за Игорем Николаевым более десяти лет. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Веронику. А недавно пара отметила 15-летие со дня знакомства.

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