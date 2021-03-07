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Загитова в искрящемся платье с бахромой появилась на гала-концерте «Ледниковый период»

Съемки шоу проходят в Москве.

Загитова в искрящемся платье с бахромой появилась на гала-концерте «Ледниковый период»
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Вечером 7 марта Первый канал покажет гала-концерт «Ледниковый период». Участие в нем примут уже знакомые всем пары – Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренкко и Роман Костомаров, Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Последние, к слову, стали победителями прошлого сезона. Конечно же, зрители увидят на льду и Олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая была ведущей шоу.

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Teleprogramma.pro

В пресс-зоне фигуристка появилась в искрящемся платье выше колен. Пикантности образу добавила бахрома, которая в этом сезоне – в тренде. На вопросы журналистов отвечать не стала, просто улыбнулась фотографам.

Напомним, в прошлом году Загитова стала студенткой. Победительница Олимпийских игр 2018 года решила стать журналистом.

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