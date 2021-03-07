«Скоро все узнаете»: Воробьев появился на гала-концерте «Ледниковый период»

В Москве идут съемки гала-концерта «Ледниковый период». Покажут его в канун 8 Марта на Первом канале. Помимо полюбившихся звездных пар, на мероприятии побывали и другие селебрити. Так, Алексей Воробьев спел на концерте свою песню. Как известно, артист сейчас живет в США.

«Я пишу сценарий к новому фильму и выступаю также режиссером этой картины. Но пока все держится в тайне. Скоро все узнаете», — отметил Алексей.

Напомним, что присутствие в ледовых шоу для Воробьева не в новинку. Более десяти лет назад он сам был участником проекта «Лед и пламень», где выступал в паре с Татьяной Навкой. Тогда они стали победителями шоу.

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