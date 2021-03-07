«Девочка похожа на нашего Луканю»: Анастасия Дашко из «Дома-2» рассказала о внебрачной дочери мужа

Анастасия Дашко вместе с мужем Константином воспитывает двоих сыновей Клима и Луку. Но как оказалось, у мужчины трое детей. Один ребенок появился на свет в результате мимолетного романа Константина. Любовница у него появилась, когда Анастасия отбывала наказание в колонии – она была осуждена за мошенничество.

Дашко признается, что у нее тряслись руки, когда супруг сообщил ей о беременности любовницы, заявив, что через месяц у него родится дочка.

«До сих пор помню его лицо, помню этот момент, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать», — призналась Анастасия Дашко в Instagram.

Экс-участница «Дома-2» нашла в себе силы простить увлечение мужа, хотя она и называет происходившее тогда кошмаром.

Анастасия смогла принять ситуацию и не рассталась с Константином, который продолжает общаться с женщиной, родившей ему дочку. Но исключительно по вопросам, связанным с воспитанием наследницы.

«Девочка, кстати, очень похожа на нашего Луканю, мы общаемся, и даже пару раз она приезжала к нам в гости на пару дней, дети ведь не виноваты. А в начале, когда я все узнала, мир перевернулся, я была в шоке», — поделилась Анастасия Дашко.

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